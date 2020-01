Radfahrerin war mit "Fahne" unterwegs

Einem Autofahrer fiel am Dienstag kurz vor Mitternacht eine in Schlangenlinien fahrende Radlerin in der Bamberger Straße/Jurastraße in Altendorf auf. Die 39-Jährige stürzte aufgrund ihrer Alkoholisierung noch vom Fahrrad und schob ihr Gefährt anschließend unverletzt weiter. Von der alarmierten Polizeistreife konnte die Frau an einem Anwesen deutlich alkoholisiert angetroffen werden. Da sie einen Alkotest verweigerte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. pol