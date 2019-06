Radfahrerin verletzt sich bei einem Sturz

Die Polizei ist am Freitag gegen 17.15 Uhr über einen Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin verständigt worden. Die Radfahrerin war in der Kissinger Straße vom Marktplatz aus kommend in Richtung Kreisel unterwegs gewesen. Dabei berührte sie mit dem Vorderrad ihres Fahrrads die Bordsteinkante, so dass sie aus dem Gleichgewicht geriet und zu Fall kam. Beim Sturz zog die Frau sich Verletzungen zu, so dass eine medizinische Behandlung notwendig war. Sie wurde vom Roten Kreuz mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Ein Fremdverschulden liegt nicht vor. Um das unbeschädigt gebliebene Fahrrad der Verletzten kümmerten sich deren Bekannten, die zur Unfallstelle gekommen waren. pol