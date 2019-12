Radfahrerin übersehen

Am Freitagmorgen kam es in Mitwitz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 71-jähriger Audi-Fahrer übersah beim Einfahren in seine Hofeinfahrt eine 78-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und ihr Fuß unter ein Rad geriet. Die 78-Jährige zog sich hierdurch Verletzungen am Knöchel zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. pi