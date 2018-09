Radfahrerin übersehen

Ein Renault-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 17.45 Uhr auf der Ludwigsbrücke und wollte nach links in die Bismarckstraße abbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Pedelec in der Schönbornstraße, die die Kreuzung in Richtung Innenstadt überqueren wollte. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 700 Euro. pol