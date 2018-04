Radfahrerin stürzt nach Bremsmanöver

Am Einmündungsbereich des Steinweges in die Hintere Gasse hat sich am Donnerstag gegen 18.30 Uhr ein Unfall ereignet. Eine 30-jährige Radfahrerin befuhr die Hintere Gasse, ein Auto wartete am Einmündungsbereich. In der Annahme, dass der Autofahrer sie übersehen könnte, bremste die Frau ihr Fahrrad derart stark ab, dass sie zu Fall kam und auf die Fahrbahn stürzte. Wegen starker Schmerzen im Oberkörper wurde sie zur ambulanten Behandlung in die Uni-Klinik nach Erlangen transportiert. Obwohl der Autofahrer den Sturz beobachtet haben muss, ist er einfach weitergefahren. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Herzogenaurach (Telefon 09132/78090) in Verbindung zu setzen.