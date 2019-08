Radfahrerin stürzt nach Ausweichmanöver

Mit einer Handgelenksfraktur musste am Montag eine 65-Jährige nach einem Fahrradsturz in der Coburger Straße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Lichtenfels eingeliefert werden. Die Radfahrerin war mit ihrem Zweirad einem Ast ausgewichen. Dadurch verlor sie das Gleichgewicht und geriet ins Straucheln und fiel von ihrem Drahtesel, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Das Fahrrad der 65-Jährigen ließen die Coburger Polizisten erst mal an der Unfallstelle und sicherten es aber gut, damit es nicht weggenommen werden kann. pol