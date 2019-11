Radfahrerin stürzt an der Brücke

Eine Radfahrerin hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem Sturz verletzt. Die 31-jährige Radlerin war gegen 13 Uhr auf dem Radweg von Hammelburg in Richtung Westheim unterwegs. Nach einer Rechtskurve verlor sie bei der Fahrt über die Saalebrücke am Übergang von der Teerdecke zur Brücke die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte auf die Grünfläche. Da sie sich dabei vermutlich eine Fraktur am linken Bein zuzog, wurde sie in ein Krankenhaus nach Bad Kissingen gebracht. Am Fahrrad entstanden leichte Beschädigungen in Form von Lackkratzern. pol