Radfahrerin stößt mit Pkw zusammen

Etwa 2500 Euro Schaden und eine leicht verletzte Radfahrerin sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Montagnachmittag im Stadtteil Friesen. Die Fahrerin eines VW befuhr gegen 14.40 Uhr die Ortsdurchfahrt Friesen in Richtung Grüne Au. An der Einmündung zur Straße "Zur Pfalz" bremste die Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug zunächst bis zum Stillstand ab, um von rechts kommenden, bevorrechtigen Fahrzeugen die Vorfahrt zu gewähren. Im Anschluss fuhr die 36-Jährige geradeaus weiter und kollidierte wenige Meter später mit einer entgegenkommenden Radfahrerin, die mit ihrem Fahrrad nach links in die Pfalz einbog. Die Radfahrerin stürzte und zog sich Prellungen zu.