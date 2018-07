Radfahrerin stößt mit Auto zusammen

Eine 89-jährige Rentnerin fuhr am Sonntagabend mit ihrem Fahrrad von der Leitschsiedlung kommend in die Kronacher Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer Peugeot-Fahrerin, die zu dem Zeitpunkt dieKronacher Straße befuhr. Nach dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge musste die Radfahrerin zur stationären Behandlung ins Klinikum Kulmbach gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.