Radfahrerin stößt gegen Auto

Am Mittwochvormittag fuhr eine 73-jährige Frau mit ihrem Pkw auf dem Pabstenweg in Richtung Innenstadt und wollte eine Radfahrerin überholen. Als sie mit ihrem Rückspiegel auf Höhe des Lenkers des Rades war, zog die 36-jährige Radfahrerin mit ihrem Rad nach links, weil sie in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Dabei stieß sich mit dem Auto zusammen und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Sachschaden an den Fahrzeuge entstand nicht.