Radfahrerin stiehlt Glasstern aus Garten

Mit einem nicht alltäglichen Vorgang wurden am Samstagvormittag die Beamten der Höchstadter Polizei konfrontiert. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme schilderte eine Geschädigte aus Hemhofen, dass am Freitag gegen 16 Uhr eine etwa 50-jährige Radfahrerin mit auffallender pinkfarbener Winterjacke vor ihrem Anwesen gehalten, den Zaun überstiegen und einen bunten Glasstern, der am Baum befestigt war, abgenommen habe und damit geflüchtet sei. Obwohl die Geschädigte der Diebin noch hinterherrief, setzte diese die Flucht fort. Den Schadenswert schätzt die Geschädigte auf rund 30 Euro.

Die Diebin trug zu der auffälligen pinkfarbenen Winterjacke eine grüne Mütze. Wer diese Frau kennt und die polizeilichen Ermittlungen unterstützen kann, soll sich unter Telefon 09193/63940 mit der Polizeiinspektion Höchstadt in Verbindung setzen.