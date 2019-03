Radfahrerin ohne Licht flüchtet vor der Polizei

Die Forchheimer Polizei hat in der Nacht von Sonntag auf Montag eine flüchtende Radfahrerin gestellt. Die 25-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad ohne Beleuchtung auf der Bamberger Straße. Trotz mehrfacher Zurufe flüchtete sie zunächst in Richtung Burk, wurde aber von Beamten der Polizeiinspektion Forchheim zeitnah in einem Gebüsch versteckt gefunden. Grund hierfür dürfte wohl die geringe Menge Betäubungsmittel gewesen sein, welche sie mit sich führte.