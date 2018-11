Radfahrerin gestürzt

Eine 52-jährige Frau fuhr am Montagnachmittag mit ihrem Fahrrad im Stadtteil Garitz in der Straße Steinmauer, von der Garitzer Straße kommend. Kurz vor der Unterführung stürzte sie auf der leicht abschüssigen Straße ohne Fremdbeteiligung, wie es im Polizeibericht vom Dienstag heißt. Bei dem Sturz prallte die Frau mit dem Kopf auf die Fahrbahn und zog sich eine Platzwunde zu. Da sie ohne Fahrradhelm unterwegs war, wurde sie zur Untersuchung in ein Bad Kissinger Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei. pol