Radfahrerin bleibt am Bordstein hängen

Am Mittwochmittag wurde der Polizei Höchstadt nachträglich ein Verkehrsunfall mitgeteilt, der sich am selben Tag gegen 9.30 Uhr in der Hauptstraße in Gremsdorf zugetragen hatte. Eine 36-jährige Frau überquerte mit ihrem Fahrrad die Gremsdorfer Hauptstraße von der Bechhofer Straße kommend. Sie fuhr quer über die Fahrbahn und blieb am hohen gegenüberliegenden Bordstein hängen, woraufhin sie auf den Gehweg stürzte und sich leicht verletzte. Nach ihren Angaben ist ihr zum Unfallzeitpunkt ein silbernes Auto entgegengekommen. Eine Befragung möglicher Zeugen im Bereich der Anwohner verlief bislang negativ. Die Polizei bittet daher eventuelle Zeugen, sich unter Telefon 09193/63940 zu melden. pol