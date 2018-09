Radfahrerin beim Abbiegen übersehen

Ein Verkehrsunfall mit einer jungen Radfahrerin hat sich am Samstagnachmittag in Ebermannstadt ereignet. Ein Lkw-Fahrer übersah nach Angaben der Polizei beim Rechtsabbiegen die in gleiche Richtung fahrende junge Radlerin aus dem Landkreis Forchheim. So kam es zum Zusammenstoß zwischen Lastwagen und Radlerin. Die 18-Jährige stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen am Handgelenk zu. An ihrem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Der Lkw wurde nicht beschädigt, sein Fahrer kam mit dem Schrecken davon.