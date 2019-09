Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin kam es am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in Zapfendorf. Beim Linksabbiegen vom Röthenweg in den Antoniusweg übersah ein 35-jähriger Autofahrer die Radlerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Mit dem Rettungsdienst musste die 37-jährige Frau ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 1000 Euro.