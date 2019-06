Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt worden ist eine 72-jährige Radfahrerin bei einem Unfall auf der Kreuzung Dechant-Reuder-Straße/Untere Kellerstraße am Dienstagmittag. Die Radfahrerin wollte die Untere Kellerstraße in Richtung Norden überqueren. Ihr entgegen kam ein 47-jähriger VW-Fahrer, der seinerseits nach links Richtung Kellerwald auf die Untere Kellerstraße einbiegen wollte. Auf der Kreuzung kam es zur leichten Berührung zwischen Auto und Fahrrad, wodurch die 72-Jährige stürzte. Sie wurde zur ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugenhinweise unter Telefon 09191/70900 an die Polizei Forchheim.