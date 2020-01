Radfahrer wird frontal von Auto erfasst

Am späten Mittwochnachmittag befuhr ein 44-jähriger Weißenbrunner mit seinem Fahrrad die Kronacher Straße in Richtung Kulmbach. Gleichzeitig befuhr ein 72-jähriger Kronacher mit seinem Skoda die Wildenberger Straße und wollte in die bevorrechtigte Kronacher Straße einbiegen. Hierbei übersah er jedoch den Radfahrer und erfasste diesen frontal. Dadurch wurde dieser über die Motorhaube des Pkw auf die Straße geschleudert. Der Radfahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro.