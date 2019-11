Radfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Wie der Polizei erst nachträglich mitgeteilt wurde, hat sich am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr in Ebermannstadt an der Einmündung von der Bundesstraße 470 in den Kirchenplatz ein Unfall mit einem Radfahrer ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Opel Corsa befuhr die Bundesstraße in Richtung Forchheim und wollte nach links abbiegen. Hierbei übersah er den 55-jährigen Radfahrer, der vom Kirchenplatz kommend geradeaus in die Schulstraße fahren wollte. Es kam zum Streifvorgang zwischen dem Auto und dem Lenker des Radfahrers. Durch den Sturz erlitt der Radler leichte Verletzungen. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro beziffert. Da sich die beiden Beteiligten kurz nach dem Unfall geeinigt hatten, setzten beide ihre Fahrt fort. Da der Radfahrer letztendlich jedoch doch verletzt wurde, wird der Fahrer des Opel Corsa gebeten, sich mit der Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880, in Verbindung zu setzen. pol