Ein 60-Jähriger fuhr am Sonntagabend auf der Steinbacher Straße in Hasslach mit seinen Rennrad Richtung Ortsmitte. Als eine Katze über die Straße rannte, musste der Radfahrer bremsen und ausweichen. Dabei stürzte er vom Rad. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.