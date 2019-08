Radfahrer war unbelehrbar

In den frühen Nachmittagsstunden fiel Mitarbeitern des Rettungsdienstes am Donnerstag ein 65-Jähriger auf, der zu Fuß von dem Schützenfest kam. Aufgrund seines Zustandes - der Mann war offenbar angetrunken - versuchten die Sanitäter bereits hier, ihn zu einer Behandlung zu bewegen. Dies lehnte er jedoch ab und begab sich zu seinem Fahrrad, das in der Alten Ludwigsstädter Straße abgestellt war. Trotz mehrfacher Versuche, ihn vom Fahren abzuhalten, stieg er auf sein Fahrrad und fuhr stadteinwärts davon. Im Rahmen der Fahndung konnte der Radfahrer schließlich am Bahnhof gefunden werden. Dort wurde er von Passanten festgehalten, da er mit dem Rad gestürzt war und sich verletzt hatte, aber weiter keine Hilfe in Anspruch nehmen wollte. Schließlich musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wurde nach Hause gebracht.