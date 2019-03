Radfahrer verursachen betrunken Unfälle

Zwei Radfahrer verletzten sich nach erhöhtem Alkoholkonsum und anschließendem Sturz von ihren Fahrrädern am Sonntag im Coburger Stadtgebiet. Gegen eine Hauswand fuhr am Sonntag um 17 Uhr ein 17-jähriger Coburger mit seinem Drahtesel unter deutlichem Alkoholeinfluss in der Spitalgasse. Er verletzte sich am Kopf und musste vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der Alkomat zeigte einen Wert von 1,32 Promille. Um kurz vor Mitternacht fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Fahrrad im Stadtteil Cortendorf gegen ein geparktes Auto. Grund für die unsichere Fahrweise des jungen Mannes war auch hier der übermäßige Alkoholkonsum. Der Mann musste sich einer Blutentnahme im Coburger Klinikum unterziehen. Ein kurz vorher durchgeführter Alkotest brachte einen Wert von 1,36 Promille.