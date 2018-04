Radfahrer verletzt sich leicht bei Sturz

Am Mittwoch ereignete sich am Rödenpark ein Verkehrsunfall. Ein 60-Jähriger war mit seinem Fahrrad in Richtung Brückenstraße unterwegs. Auf Höhe einer Metzgerei wollte ein 41-jähriger Mann mit seinem Seat auf den Parkplatz nach links einbiegen. Dazu ordnete er sich ein, um den Radfahrer im Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Als der Radfahrer das sah, bremste er abrupt. Dabei benutzte er versehentlich die Vorderbremse. Deshalb stürzte er über den Lenker auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand nur geringer Schaden. Eine Berührung mit dem Pkw hat nicht stattgefunden.