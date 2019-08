Beim Rückwärtsausparken in der Industriestraße übersah am Donnerstag ein 23-jähriger Seat-Fahrer einen 46-jährigen Fahrradfahrer. Durch den Anstoß stürzte der Radler und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw und am Fahrrad entstand Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.