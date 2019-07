Im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Altenbach übersah am Freitagnachmittag ein 23-jähriger Lkw-Fahrer einen 14-jährigen Radfahrer, wobei dieser stürzte und mit leichten Verletzungen in dieKlinik Scheßlitz eingeliefert wurde. Am Lkw entstand Schaden in Höhe von 200 Euro, am Fahrrad in Höhe von 800 Euro.