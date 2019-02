Radfahrer übersehen

Auf der Staatsstraße 2210 übersah am Montag gegen 8 Uhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer einen vor ihm fahrenden 43-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer musste nach dem Zusammenstoß mit schweren Verletzungen ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Am Pkw und am Fahrrad entstand Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro.