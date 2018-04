Radfahrer übersehen

Am Samstagnachmittag bog ein 67-jähriger Autofahrer auf der Kronacher Straße in Ludwigsstadt nach links auf einen Parkplatz ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 53-jährigen Radfahrer, der trotz starken Bremsens einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Er musste zur Behandlung in die Frankenwaldklinik nach Kronach gebracht werden. An dem 3000 Euro teuren Fahrrad entstand Totalschaden. Der Autofahrer blieb unverletzt. pi