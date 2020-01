Radfahrer stürzte auf die Straße

Am Dienstagmittag fuhr ein 81-jähriger Radfahrer in der Münnerstädter Straße stadteinwärts. Er verlor das Gleichgewicht, als er im Kreuzungsbereich die Straße queren wollte und stürzte, schreibt die Polizei. Der Senior fiel jedoch unglücklich auf die Nase, woraufhin diese blutete. Er wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. pol