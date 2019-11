Radfahrer stürzt wegen springendem Hund

Wegen eines Hundes ist in Hausen ein Fahrradfahrer gestürzt und hat sich dabei verletzt. Gegen 22 Uhr fuhr der 38-Jährige in der Thurner Straße mit dem Fahrrad und sah auf Höhe der Adlerstraße einen Hund aus dem Gebüsch springen und bellen. Beim Versuch sich umzusehen, ob der Hund ihm folgt, verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei erlitt er Schürfwunden am Kopf und am rechten Arm. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden. Der Hund wird als dackelähnlich mit Schlappohren und rotbraunem Fell beschrieben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 entgegen.