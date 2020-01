Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Als am Montagnachmittag ein 28-jähriger Radfahrer in Pretzfeld auf der Egloffsteiner Straße fuhr, ist er auf Höhe der Kirche auf die Fahrbahn gestürzt. Er verletzte sich hierbei leicht. Vorsorglich kam er mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Forchheim, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. An seinem Rad entstand kein Schaden.