Radfahrer stürzt über Motorhaube

Ein Autofahrer wollte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr, von der Moosstraße kommend, am Berliner Ring nach rechts abbiegen und übersah dabei einen Radfahrer, der verbotswidrig den linken Rad-/Gehweg benutzte. Der Radler stürzte beim Zusammenstoß auf die Motorhaube des Pkw, blieb aber unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.