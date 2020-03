Radfahrer stürzt bei Unfall: Zeugen gesucht

Eine 50-jährige Autofahrerin wollte am Montag, gegen 18.20 Uhr, mit ihrem Renault am Ende der Rohdewaldstraße nach links in die Liebigstraße abbiegen. Sie hielt kurz an, vergewisserte sich, ob von beiden Seiten keine Fahrzeuge kommen und fuhr dann an. Hierbei nahm ihr ein 63-Jähriger mit seinem Fahrrad die Vorfahrt, heißt es im Polizeibericht. Es kam zur Berührung zwischen Fahrrad und Pkw, weshalb der Fahrradfahrer zu Boden stürzte. Die 50-jährige verständigte sofort den Notruf der Polizei. Zwischenzeitlich fuhr der Radfahrer aufgrund der Schock- und Schmerzsituation nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei. Der Radfahrer musste mit dem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht werden. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol