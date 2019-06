Radfahrer stürzt bei den künstlichen Bodenwellen

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 47-jähriger Thüringer bei einem Verkehrsunfall mit seinem Fahrrad, der sich am Donnerstag um 10.45 Uhr am Plattenäcker ereignete. Der Sonneberger war mit seinem Sportrad vom Judenberg kommend in Richtung Fachoberschule unterwegs. Auf Höhe einer der künstlich angelegten Bodenwellen, die die Durchfahrtsgeschwindigkeit im Plattenäcker verringern sollen, stürzte der Radfahrer und zog sich mehrere Verletzungen zu, die im Coburger Klinikum behandelt werden mussten. Das Zweirad des Mannes wurde im Bereich des Sattels und des Lenkers beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 300 Euro. Was letztlich zu dem Sturz des 47-Jährigen führte, muss nun die Coburger Polizei klären.