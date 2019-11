Radfahrer stürzt bei Bremsmanöver

Mehrere Schürfwunden und Prellungen zog sich am Dienstag um 21.30 Uhr ein 29-jähriger Niederfüllbacher bei einem Sturz von seinem Fahrrad in der Lehengasse zu. Auf der Gefällstrecke bremste der 29-Jährige mit seiner Vorderradbremse zu kräftig. Das Vorderrad begann zu blockieren und rutschte weg. Daraufhin stürzte der Mann, rutschte mehrere Meter auf der Straße und zog sich dabei die Verletzungen zu. Er wurde vom alarmierten Rettungsdienst in die Notaufnahme des Klinikums gebracht. Das beschädigte Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Der Sachschaden an dem Fahrrad liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. pol