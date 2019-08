Radfahrer stoßen zusammen

Schmerzhafte Begegnung zweier Radfahrer vermeldet die Neustadter Polizeiinspektion: Die beiden Radler fuhren am frühen Sonntagabend mit ihren Rädern durch Unterwohlsbach. Sie waren auf dem Weg von Lautertal in Richtung Oeslau. Etwa in der Ortsmitte wollte der 33-jährige an dem Unfall beteiligte Rödentaler den vor ihm fahrenden 34-Jährigen überholen.

Dabei stießen sie jedoch gegeneinander und stürzten beide auf die Fahrbahn, teilt die Polizei Neustadt mit. Der Ältere wurde schwer, der Jüngere leicht verletzt. Da beide unter Alkohol- und Drogeneinfluss standen, war bei beiden eine Blutentnahme erforderlich. Es folgen Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sollte jemand den Zusammenstoß gesehen haben, möge er sich bitte bei der Polizei Neustadt melden. pin