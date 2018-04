Radfahrer stoßen zusammen

Auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg in der Erlanger Straße sind am Donnerstagabend eine 60-jährige Radfahrerin und ein 34-jähriger Radfahrer zusammengestoßen und haben sich dabei verletzt. Die Frau zog sich Schürfwunden am rechten Knie zu, der Mann hatte starke Rückenschmerzen. Beide kamen vorsorglich ins Krankenhaus nach Erlangen.