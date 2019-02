Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Ein 74-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Herzogenaurach auf der Hans-Maier-Straße auf Höhe der "Herzowerke" unvermittelt vom Radweg auf die Straße gewechselt. Dabei übersah er ein Auto, das ebenfalls in stadtauswärtiger Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, allerdings wurden weder der Fahrradfahrer noch die 80-jährige Autofahrerin verletzt. Sowohl am Fahrrad als auch am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Herzogenaurach hat die weiteren Ermittlungen übernommen. pol