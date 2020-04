Radfahrer stößt mit Auto zusammen und stürzt

An der Kreuzung Große Bauerngasse/Lessingsstraße in Höchstadt hat sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Aufgrund unterschiedlicher Unfallschilderungen werden Zeugen gesucht.

Wie es im Pressebericht der Polizei heißt, bog gegen 16.10 Uhr ein 36-jähriger Höchstadter mit seinem weißen Auto aus der Lessingstraße in die Große Bauerngasse ein. Zeitgleich befuhr ein 30-jähriger Radfahrer die Große Bauerngasse auf dem Radweg in stadtauswärtiger Richtung.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Radfahrer kam dabei zu Sturz und wurde mit leichten Verletzungen in das Kreiskrankenhaus in Höchstadt gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund Tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 zu melden. pol