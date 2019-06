Radfahrer stößt gegen Auto

In der Flurstraße in Adelsdorf ist am Montag gegen 22.40 Uhr ein unbekannter Fahrradfahrer mit einem geparkten Auto zusammengestoßen und hat dieses erheblich beschädigt. Anwohner hatten einen lauten Schlag wahrgenommen, der aus Richtung des abgestellten schwarzen Ford kam. Von dort entfernte sich ein rund 20 Jahre alter Mann mit einem älteren Fahrrad ohne Beleuchtung. Der Mann hatte eine kurze, helle Hose und ein rotes T-Shirt an. Auffällig waren zwei große Taschen, die vermutlich mit Leergut gefüllt waren. Hinweise zur Person des Unfallverursachers erbittet die Polizei Höchstadt unter Telefon 09193/63940.