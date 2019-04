Radfahrer stößt frontal mit Auto zusammen

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 41-jähriger Radfahrer am Mittwoch um 13.30 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Frankenbrücke. Der 41-jährige Radler fuhr auf der Frankenbrücke in Richtung Anger auf dem Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Offensichtlich aus Unachtsamkeit kam er vom Radweg ab, fuhr den erhöhten Bordstein hinunter und kollidierte auf der Fahrbahn frontal mit einem ihm entgegenkommenden Ford. Der Autofahrer reagierte schnell und konnte noch abbremsen. Einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer konnte er dennoch nicht verhindern. Der Radfahrer wurde mit leichteren Verletzungen ins Coburger Klinikum gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an Pkw und Fahrrad wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen den Radfahrer. pol