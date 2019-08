Ein 26-jähriger Rennradfahrer wurde bei einem Zusammenstoß schwer verletzt. Er war auf der Straße nach Burgweisach unterwegs und übersah hierbei einen am Fahrbahnrand mit Warnblinkanlage stehenden VW Touran. Der Radfahrer fuhr ungebremst auf das Auto auf und stürzte in den offenen Kofferraum des Touran. Hierbei zog er sich schwere Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus nach Neustadt an der Aisch gebracht. pol