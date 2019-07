Radfahrer prallt mit Hasen zusammen

Eine Begegnung der speziellen Art hatte ein Radfahrer, der am Mittwochabend, gegen 20.10 Uhr, auf der Verbindungsstraße zwischen Bad Bocklet und Haard fuhr. Ein Hase überquerte die Fahrbahn. Der Radfahrer konnte den Zusammenstoß nicht vermeiden und stürzte. Dabei zog er sich Hautabschürfungen und eine Kopfplatzwunde zu, da er keinen Helm trug. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Der verletzte Radfahrer kam in ein Bad Kissinger Krankenhaus. Das verletzte Tier musste vor Ort von seinen Leiden erlöst werden. pol