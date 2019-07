Schwere Verletzungen zog sich am Dienstag gegen 23 Uhr ein 52-jähriger Radfahrer in der Landsknechtstraße in Hallstadt zu. Eine 19-jährige Toyota-Fahrerin hatte die Fahrertür geöffnet und dabei den vorbeifahrenden Radfahrer übersehen. Dieser musste ausweichen und prallte gegen eine Mauer. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. pol