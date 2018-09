Radfahrer prallt gegen Lastwagen

Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer hat am Mittwochvormittag kurz vor elf Uhr beim Abbiegevorgang von Sankt Johann in die Möhrendorfer Straße einen vorfahrtsberechtigten 49-jährigen Radler übersehen. Der Fahrradfahrer fuhr dabei gegen eine Radachse des Nutzfahrzeugs und stürzte. Der Mann geriet nicht unter den Lkw, das Fahrrad wurde hingegen vom Laster überrollt. Der 49-Jährige erlitt Rippenbrüche, Prellungen sowie Schnitt- und Schürwunden. Der Gestürzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 62-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Unfallzeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine Radfahrerin mit einem Fahrradanhänger die Unfallstelle und war als Ersthelferin vor Ort. Die Radlerin sowie weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen unter Telefon 09131/760114 zu melden. pol