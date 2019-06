Schwer verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Unfall am Montagmorgen in Baunach. Eine Peugeot-Fahrerin war von der Burgstraße nach links in den Wächtersgraben in einem zu engen Bogen abgebogen. Der im Wächtergraben in Richtung Burgstraße fahrender 56-jähriger Radfahrer bremste sein Rad deshalb stark ab und stürzte dabei über den Lenker. Mit schweren Verletzungen musste der 56-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden.