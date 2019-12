Radfahrer muss nach Sturz ins Krankenhaus

Am Dienstagabend gegen 23 Uhr befuhr ein 51-Jähriger den Radweg zwischen Oberhöchstädt und Dachsbach. An der Einmündung in die Kreisstraße NEA 14 stürzte der Radler dann aufgrund eines Fahrfehles und infolge nicht-angepasster Geschwindigkeit. Eine 26-jährige Passantin fand den Verletzten und verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Beim Sturz wurde der 51-Jährige so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus Neustadt eingeliefert werden musste. pol