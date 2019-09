Radfahrer landet im Straßengraben

Mit schweren Verletzungen musste ein Radfahrer nach einem Unfall am Sonntagabend in die Juraklinik Scheßlitz eingeliefert werden. Der 38-Jährige befuhrt die Ortsverbindungsstraße von Sassendorf in Richtung Lauf, als er wegen eines entgegenkommenden Autos stark bremsen musste, dabei die Kontrolle über sein Rad verlor und in den Straßengraben stürzte. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein Alkotest ergab ein Ergebnis von 0,92 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.