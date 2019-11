Radfahrer kracht gegen Autotür

Ein 30-Jähriger parkte Montagnachmittag in der Emil-Kemmer-Straße seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand. Beim Öffnen der Fahrertür und Aussteigen übersah der Fahrer einen vorbeifahrenden 53-jährigen Fahrradfahrer. Der Radfahrer zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Am Pkw und am Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.