Radfahrer kontra Opel-Fahrer in Effeltrich

In der Holzleite in Effeltrich ist es am Sonntagmittag zu einem Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern gekommen. In dessen Verlauf soll ein 38-jähriger Radfahrer gegen den linken Außenspiegel eines 18-jährigen Opel-Fahrers geschlagen und diesen dadurch beschädigt haben. Am Spiegel entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 30 Euro.