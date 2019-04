Radfahrer kommen sich in die Quere

Auf dem Radweg in der Emil-Kemmer-Straße in Hallstadt stießen am Montag gegen 17.25 Uhr zwei Radfahrer, 18 und 56 Jahre alt, zusammen. Beide Radler stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrrädern entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.